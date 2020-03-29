شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بـ "كورونا" .. زوجة رئيس وزراء كندا تكشف عن حالتها في "فيسبوك" والان نبدء بالتفاصيل
وكتبت في التدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير: "أشعر بتحسن كبير وعلمت من طبيبي ومن الصحة العامة في أوتاوا أن كل شيئ على مايرام".
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن في منتصف آذار/مارس الجاري أنه يخضع لعزلة ذاتية وسيعمل من المنزل بعد أن أظهرت النتائج المخبرية إصابة زوجته بفيروس كورونا (كوفيد19-) بعد عودتها من رحلة إلى لندن.
وسجلت أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة بالفيروس المميت في كندا ، مع أكثر من 60 حالة وفاة ، وفقًا لإحصاء عدد الحالات الصادر عن جامعة جونز هوبكنز.
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