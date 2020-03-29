شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بـ "كورونا" .. زوجة رئيس وزراء كندا تكشف عن حالتها في "فيسبوك" والان نبدء بالتفاصيل

قالت صوفي جريجوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، يوم السبت في تدوينة على حسابها في "فيسبوك" إنها تعافت من فيروس كورونا المستجد

وكتبت في التدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير: "أشعر بتحسن كبير وعلمت من طبيبي ومن الصحة العامة في أوتاوا أن كل شيئ على مايرام".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن في منتصف آذار/مارس الجاري أنه يخضع لعزلة ذاتية وسيعمل من المنزل بعد أن أظهرت النتائج المخبرية إصابة زوجته بفيروس كورونا (كوفيد19-) بعد عودتها من رحلة إلى لندن.

وسجلت أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة بالفيروس المميت في كندا ، مع أكثر من 60 حالة وفاة ، وفقًا لإحصاء عدد الحالات الصادر عن جامعة جونز هوبكنز.