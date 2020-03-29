نائب: البرلمان يعقد جلسته بالاسبوعين المقبلين للتصويت على الحكومة

اكد النائب ناجي ادريس، الاحد، ان مجلس النواب سيعقد جلسته في الاسبوعين المقبلين للتصويت على الحكومة الجديدة، مبينا انه ﻻ ﺗﻮﺟﺪ مشاكل ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اذا دﻋﺖ رﺋﺎﺳﺔ البرلمان ﻟﻬﺎ. وقال في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية ان "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺪ ﺧﻼل الاسبوعين المقبلين ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة". Advertisements واضاف انه "ﺧﻼل الاسبوعين المقبلين ﺳﺘﻌﺮض ﻛﺎﺑﻴﻨﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء المكلف ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺒﻴﻨﴼ اﻧﻪ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﺎل دﻋﺖ رﺋﺎﺳﺔ البرلمان ﻟﻬﺎ". من جانبه، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﺎﺋﺮون ﻋﻼء اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، إن "اﻟﺨﻼف داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺢ عدنان الزرفي يعود ﺟﺰءُ منه الى ان اﻟﻘﻮى اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻪ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻘﻮﺗﻪ وﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﻒ أﻣﺎم ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أنﱠ "اﻟﺰرﻓﻲ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﱠﺔ ﻓﻲ الاسبوعين المقبلين".

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