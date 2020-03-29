وأوضح أنَّ "تطبيق "الموزابوك، هو برنامجٌ مجاني للطلبة والمدرسين يهدفُ الى تسهيل التواصل بينهما وإكمال المشوار التدريسي والتعليمي للعام الدراسي الحالي الذي شهد تلكؤاً بسبب الأحداث التي رافقت انتشار وباء كورونا".
وبين المصدر أنَّ المديريَّة تبنت التطبيق لخدمة الطلبة ومساعدتهم على إكمال منهاجهم الدراسي بحسب الخطة الدراسيَّة التي أعدت لهذا العام، لاسيما بعد أنْ أطلقت الوزارة المنصة الالكترونية للتواصل مع الطلبة ودعمهم تعليمياً، بما يضمن إكمال المنهاج المقرر للنصف الثاني من العام الدراسي".
ولفت الى ان "التطبيق يعملُ على دعم المناهج الدراسيَّة المعتمدة في الوزارة كما يحتوي على دروسٍ الكترونيَّة مع وجود خاصيَّة تسجيل المحاضرات، ما يسهل على التدريسي شرح المادة وإيصالها للطالب".
وكانت الوزارة قد كشفت في العاشر من شهر اذار الحالي، عن اطلاقها منصة "ﻧﻴﻮﺗﻦ" اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ الطلبة والتلاميذ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻻﻛﻤﺎل المنهاج اﻟﺪراﺳﻲ المقرر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2019-2020.
ويبدو ان المنصة "نيوتن" لم تتلقى رواجا او اهتماما من معظم التلاميذ والطلبة واولياء امورهم لاسباب عدة، بينها عدم توفر الوسائل الالكترونية لدى الاسر المتعففة، فضلا عن ضعف شبكة الانترنت في عموم البلاد والذي يؤدي الى صعوبة الوصول للمنصة.
وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى الحادي عشر من نيسان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 'نيوتن'.. التربية تطلق 'الموزابوك' للتواصل بين الطلبة والمدرسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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