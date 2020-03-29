شرطة البصرة تعلن اعتقال عدد من مثيري النزاعات العشائرية في المحافظة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، الاحد، عن اعتقال عدد من مثيري النزاعات العشائرية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "على اثر نزاع عشائري بين عشيرتين أدى الى مقتل شخصين في الماجدية/ منطقة الشلهه، تم على الفور تشكيل قوة بالاشتراك مع قيادة عمليات البصرة وبعد وضع خطة محكمة تمت مداهمة المنطقة".

واضافت انه "تم القاء القبض على (4) متهمين من مثيري النزاع وضبط بحوزتهم بندقية نوع GC مع جعبة عتاد"، مشيرة الى انه "تمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".