شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الأحد، 29/آذار/2020.



وقالت الهيئة: بمشيئة الله؛ يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، ومكة المكرمة يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً على شمال و وسط وشرق المملكة، و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من شمال المملكة.

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