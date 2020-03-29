الهند تحوّل قطاراتها لمستشفيات للمصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت الهند أمس السبت إنها تعتزم تحويل بعض عربات السكك الحديدية إلى عنابر عزل صحي للمرضي المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي تسارع فيه السلطات لتجهيز البنية الأساسية الصحية للبلاد لارتفاع متوقع في حالات الإصابة.



وطلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة الأسبوع الماضي أن يلزموا بيوتهم ثلاثة أسابيع في أكبر عملية إغلاق في العالم في محاولة للحد من انتشار المرض. وتوقفت شبكة قطارات الهند التي تمثل شريان حياة للبلاد.

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وقالت شركة السكك الحديدية الهندية في بيان أمس السبت إنه تم تحويل عربة قطار إلى نموذج أولي لمرفق للعزل الصحي.

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه فور حصولها على الموافقة فإن الخطة تقضي بأن تحول كل منطقة من مناطق السكك الحديدية الهندية عشر عربات إلى مثل هذه العنابر كل أسبوع. وتتبع شركة السكك الحديدية الهندية 16 منطقة.

وأعلنت الهند عن 918 حالة إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 19 حالة وفاة.

وبصفة عامة، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في جنوب آسيا إلى 2648 حالة من بينها 39 حالة وفاة. وأعلنت سريلانكا عن أول حالة وفاة بكورونا أمس السبت وهي لمرشد سياحي عمره 65 عاما كان مصابا بالسكري.