شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 105 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و583 شخصا اعتبارا من فجر اليوم الأحد.



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وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 5 ألاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.