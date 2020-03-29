اخبار العالم

105 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 105 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

105 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و583 شخصا اعتبارا من فجر اليوم الأحد.

 

Advertisements

وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

 

 وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.

 

وبلغ عدد المتعافين 5 ألاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 105 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا