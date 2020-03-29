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زوجة رئيس الوزراء الكندي تعلن شفاءها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

زوجة رئيس الوزراء الكندي تعلن شفاءها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد

متابعات_الخليج 365

أعلنت صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وكتبت صوفي على فيسبوك مساء السبت: "أشعر بتحسن كبير. تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا".

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وكانت صوفي قد شُخّصت بإصابتها بفيروس كورونا في 12 مارس بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يُظهر أي أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بعد في مقر رئيس الوزراء على بعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.

 

وشدّدت صوفي على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

 

ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء في 17 مارس، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأميركيين.

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