وفاة أول سجين أمريكي بكورونا في ولاية لويزيانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت السجون الفيدرالية الأمريكية، الأحد، أول حالة وفاة بفيروس كورونا بولاية لويزيانا.



وقال مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي إن "هناك 5 إصابات بفيروس كورونا في نفس المجمع الذي سُجلت فيه أول حالة وفاة بالوباء".

وأوضح مكتب السجون أن "السجين يدعى باتريك جونز، 49 سنة، وكان يعاني من أمراض مزمنة وموجودة من قبل".

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وأضاف مسؤولون بالمكتب أن "جونز اشتكى من سعال مستمر، الخميس الماضي، ونقل إلى المستشفى، ولم يستجب للعلاج، فتم وضعه في اليوم التالي على جهاز التنفس الصناعي. وتوفي في المستشفى السبت".

وبحسب المكتب، فقد كان "جونز يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما لحيازته الكوكايين بقصد التوزيع بالقرب من إحدى الكليات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ولاية كولورادو منطقة كوارث، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها، فيما تجاوزت الوفيات في البلاد 2100 حالة واقتربت الإصابات من 120 ألف شخص.

ورفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس.

وأصدرت السلطات الصحية الأمريكية تحذيرا لسكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت بتجنب السفر غير الضروري لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.