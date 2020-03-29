الإمارات في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب محمد خليفة، "استعدت دولة الإمارات لمواجهة فيروس «كورونا»، بعدما فتك هذا الوباء بآلاف البشر على مستوى العالم، بطرق فاعلة وشفافية منقطعة النظير مع الداخل والخارج".



Advertisements

وأضاف الكاتب في مقال نشرته صحيفة "الخليج" وقد حرصت الدولة من خلال قيادتها على تحقيق كافة الأهداف على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصحية؛ حيث تم خلالها تسخير كافة مؤسسات الدولة لتحقيق تنمية متوازنة شاملة، تهدف إلى خير ورفاهية المواطن والمقيم وفق خطط استراتيجية".

وتابع "فقوة الدول وتماسكها لا يظهران إلا من خلال الأزمات، فعندما تعصف أزمة ما بدولة معينة فهذا اختبار لما تمتلكه هذه الدولة من قدرات، فإذا تمكنت من مواجهتها والسيطرة عليها وتحجيم مخاطرها، فإن هذه الدولة تكون عن جدارة واستحقاق دولة فتية قوية قادرة على مواجهة التحديات مهما كانت".

وبين "فمع انتشار فيروس «كورونا» في العالم بدءاً من الصين، كانت دولة الإمارات في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات احترازية ضده، حتى قبل أن يتخذ هذا الفيروس صفة الوباء العالمي، ما جعلها تقلل الإصابات به إلى مستوى منخفض جداً، وبما لا يقاس بما حدث في عدد من الدول الأخرى".