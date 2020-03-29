النشرة: إلتزام تام في منطقة حاصبيا بقرار منع التجول

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المنطقة التزمت التزاما تاما بقرار منع التجول في يومه الثاني ابتداءا من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا وذلك في إطار التعبئة العامة التي أقرتها ​الحكومة​ وقد توقفت الحركة بشكل تام في الشوارع وعلى الطرقات في كافة القرى والبلدات طيلة هذه الفترة باستثناء الدوريات التابعة للجيش اللبناني الذي رفع وتيرة إجراءاته لقمع المخالفات تجنبا لخطر ​الكورونا​ سبقه دوريات ناشطة للقوى الامنية الأخرى للتأكد من تطبيق القرار من قبل المؤسسات والمحال المستثناة من القرار والاقفال عند الخامسة مساءا مع التشديد على التقيد بقواعد التعقيم والنظافة وعدم الاكتظاظ داخل وأمام المحلات.

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