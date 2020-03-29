مقتل شاب في عين الحلوة اثر اطلاق نار

أقدم مجهولون فجر اليوم على قتل شخص يدعى "بيرم ​عين الحلوة​" في منطقة قريبة من حاجز الحسبة في ​مخيم عين الحلوة​، ولم تُعرف الأسباب حتى اللحظة.

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