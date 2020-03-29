مقتل شاب في عين الحلوة اثر اطلاق نار

أقدم مجهولون فجر اليوم على قتل شخص يدعى "بيرم عين الحلوة" في منطقة قريبة من حاجز الحسبة في مخيم عين الحلوة، ولم تُعرف الأسباب حتى اللحظة.
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