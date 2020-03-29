عبدالله: نحن بحاجة في هذه المرحلة للتعاضد والتكاتف

دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ، نقباء ​المهن الحرة​ والذين يشكلون الكتلة الأكبر من زبائن شركات التأمين، أن يحرصوا على أعضاء نقاباتهم وعائلاتهم. وقال: "ونحن نواجه تفشي وباء ​الكورونا​، كم نحن بحاجة، في هذه المرحلة للتعاضد والتكاتف والحس الوطني، بعيدا عن النصوص الجامدة، وحسابات الربح والخسارة".

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