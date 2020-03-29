الاندبندنت: اميركا حففت القيود على منح التأشيرات للمزارعين المكسيكيين

اشارت صحيفة "الاندبندنت" في تقرير نشرته لمراسلتها لشؤون المرأة مايا أوبنهايم بعنوان "فيروس كورونا: الولايات المتحدة تصبح أول دولة يتخطى عدد المصابين فيها 100 ألف مصاب" الى أن "الرئيس ترامب قدم أضخم خطة تحفيز اقتصادي في تاريخ البلاد بقيمة 2.2 دولار لمساعدة الموظفين ورجال الأعمال على تخطي أعباء أزمة وباء فيروس كورونا الذي يعصف بأميركا".
واشارت الى أن "جامعة جون هوبكنز أكدت في إحصاءاتها أن عدد المصابين بالوباء تخطى 104 ألف مصاب بينما زاد عدد الوفيات عن 1700 وأن أكثر من 6 آلاف مصاب يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة نيويورك فقط بينهم 1600 شخص على أجهزة التنفس والرعاية المركزة ما دفع السلطات الصحية إلى التحذير من شح الأدوات الطبية والعقاقير وقلة عدد أفراد الفرق الطبية المدربة"، لافتة الى أن "الولايات المتحدة خففت القيود على منح التأشيرات للمزارعين المكسيكيين للسماح لهم بدخول أراضيها والعمل في المزارع التي تعاني من قلة الأيدي العاملة بسبب الفوضى التي تعم البلاد جراء الوباء".
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