هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في جيش كوريا الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت من منطقة ونسان الساحلية صاروخين بالستيين قصيري المدى وحلقا لمسافة 230 كيلومتراً وبلغ أقصى ارتفاع 30 كيلومتر".

وإذا تأكد ذلك فسيكونان ثامن وتاسع صاروخين تطلقهما كوريا الشمالية في أربع جولات من التجارب هذا الشهر مع مواصلة القوات الكورية الشمالية تدريبات عسكرية عادة ما يشرف عليها رئيس البلاد كيم جونغ أون شخصياً.

ومنذ أقل من عشرة أيام، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين بالستيين قصيري المدى باتّجاه بحر اليابان. وكانت كوريا الشمالية قد نفّذت أيضاً في وقت سابق هذا الشهر عمليّتَي إطلاق مماثلتَين لمقذوفات رجّحت اليابان أن تكون صواريخ بالستية.