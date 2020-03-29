تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت السلطات في ​تايلاند​ تسجيل 143 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1388. يذكر ان ​الحكومة​ التايلاندية كانت قد أمرت بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والمؤسسات للحد من انتشار فيروس كورونا (​كوفيد 19​) في البلاد، كما مددت حالة الإغلاق القائمة حتى نهاية نيسان المقبل. هذا وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا".

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