رئيس غانا يفرض قيودا على حركة الأشخاص في أكرا لمدة أسبوعين

أقر رئيس غانا اكوفو ادو، فرض قيود على حركة الأشخاص في منطقة العاصمة الكبرى أكرا، ومنطقة العاصمة الكبرى كوماسي والمناطق المجاورة، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة بداية من يوم الاثنين القادم وذلك في محاولة لوقف انتشار ​فيروس كورونا​. كما اعلن عن إنشاء صندوق خاص بفيروس كورونا المستجد لتلقي المساهمات والتبرعات من الجمهور للمساعدة في رعاية المحتاجين، مشددًا على إمكانية هزيمة هذا الفيروس بالالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها للتوقي منه. ولفت الرئيس أدو إلى الإجراءات التي اتخذتها بلاده منذ ظهور أولى ​حالات​ الإصابة فيها وخاصة منها إغلاق جميع الحدود وإقرار الحجر، مشيرًا إلى أن نحو 97 ٪ من جميع الحالات المؤكدة هم العائدون من خارج البلاد.

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