طوكيو تدرس مدى علاقة الإطلاقات الصاروخية الكورية الأخيرة بكورونا

أوعز وزير دفاع ​اليابان​ تارو كونو بإجراء تحليل مفصل للمعلومات الخاصة بالإطلاقات الصاروخية الأخيرة ل​بيونغ يانغ​، وما إذا كان للأمر علاقة بالأنباء عن تفشي ​فيروس كورونا​ ب​كوريا الشمالية​.

ونقلت قناة NHK عن الوزير تأكيده إنهم "في كوريا الشمالية يتحدون ​المجتمع الدولي​ بوتيرة سريعة إلى حد ما"، مشيرا الى أنه "كانت هناك ​تقارير​ عن تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية. هل يمكن أن تكون هناك علاقة بين الأمرين؟ نود دراسة المعلومات الواردة بشكل مفصل".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "يونهاب" أن كوريا الشمالية أطلقت هذا الصباح ما يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى في المحيط قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة ضمن سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق".