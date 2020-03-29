الحكومة البريطانية: شركات الإنترنت تلغي الحد الأقصى للبيانات خلال كورونا

أعلنت ​الحكومة البريطانية​ ان "شركات ال​اتصال​ات في البلاد وافقت على رفع كافة الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت والتي أصبحت شريان ​الحياة​ للناس المعزولين في منازلهم خلال أزمة ​فيروس كورونا​".

واشارت وكالة "رويترز" الى ان الشركات ومن بينها "بي.تي" وفرجين ميديا وسكاي وتوك توك تعهدت بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في ​بريطانيا​ "أوفكوم"، مضيفة: "من بين الإجراءات الأخرى مساعدة العملاء الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير نتيجة الجائحة وتحسين باقات ​الهاتف المحمول​ والخط الأرضي لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين".

وشدد ​وزير الثقافة​ اوليفر دودن في بيان للحكومة على انه "من الضروري أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة ​الصحة​ الوطنية وإنقاذ الأرواح"، معتبرا ان "هذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل"، مؤكدا أن "العديد من الشركات اتخذ خطوات بالفعل لدعم العملاء خلال ​الأزمة​ ومن بينها التسهيل على الناس المعرضين للمخاطر الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها".