الحكومة البريطانية: شركات الإنترنت تلغي الحد الأقصى للبيانات خلال كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية ان "شركات الاتصالات في البلاد وافقت على رفع كافة الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت والتي أصبحت شريان الحياة للناس المعزولين في منازلهم خلال أزمة فيروس كورونا".
واشارت وكالة "رويترز" الى ان الشركات ومن بينها "بي.تي" وفرجين ميديا وسكاي وتوك توك تعهدت بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم"، مضيفة: "من بين الإجراءات الأخرى مساعدة العملاء الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير نتيجة الجائحة وتحسين باقات الهاتف المحمول والخط الأرضي لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين".
وشدد وزير الثقافة اوليفر دودن في بيان للحكومة على انه "من الضروري أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح"، معتبرا ان "هذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل"، مؤكدا أن "العديد من الشركات اتخذ خطوات بالفعل لدعم العملاء خلال الأزمة ومن بينها التسهيل على الناس المعرضين للمخاطر الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها".
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