وفاة مصابين بفيروس كورونا في موسكو وسان بطرسبورغ

أعلن ​محافظ​ مدينة ​سان بطرسبورغ​ الروسية ألكسندر بيغلوف أن أحد المرضى الذين خضعوا لفحوصات (كوفيد-19) أظهرت أنها إيجابية، قد توفي في ​مستشفى​ المدينة "بوتكين"، لافتا إلى انه "سيتم توضيح السبب بعد تشريح الجثة. لدينا بالفعل خسارة واحدة". من ناحية أخرى أعلنت غرفة العمليات في العاصمة وفاة ​مريضة​ أخرى فى ​موسكو​ تبلغ من العمر 69 عاماً وذلك خلال نقلها إلى المستشفى حيث تأكد أن لديها التهاب رئوي ثنائي. وكانت ​منظمة الصحة العالمية​ اعلنت أن "عدد الإصابات ب​كورونا​ حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا".

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