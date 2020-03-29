فيليب: الأسبوعان المقبلان سيكونان الأصعب حتى الآن بالحرب على كورونا

حذر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا، لافتا إلى انه ""نخوض معركة ستستغرق وقتا، سيكون أول أسبوعين في نيسان أصعب من الأسبوعين اللذين انتهيا للتو".
يذكر ان فيروس كورونا أدى إلى وفاة 2314 شخصا في فرنسا بحلول السبت، وارتفاع عدد حالات الإصابة به إلى 37575 حالة وفقا للأرقام الرسمية. من جانبه، لفت وزير الصحة الفرنسي، إلى ان فرنسا طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية، معظمهم من الصين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية تعزيز أدواتها الطبية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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