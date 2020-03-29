الفاتيكان: البابا ومساعدوه ليسوا مصابين بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​الفاتيكان​، ماتيو بروني، أن الفحوص التي أجريت في المبنى الذي يقيم فيه ​البابا​ فرنسيس أكدت أن البابا ومساعديه القريبين ليسوا مصابين ب​فيروس كورونا​ بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة أحد سكان المبنى بالفيروس. وأوضح إن الفحوص أجريت على 170 شخصا في الفاتيكان، وأكدت إصابة 6 منهم بالمرض أحدهم من عشرات السكان الدائمين في دار الضيافة سانتا ماريا في الفاتيكان. وهذا هو أول إعلان عن وضع البابا بالنسبة لفيروس كورونا منذ بدء ​الأزمة​ الحالية في ​إيطاليا​ التي توفي فيها أكثر من 10 آلاف شخص بالمرض.

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