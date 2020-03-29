أعلنت صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت ترودو على فيسبوك مساء السبت "أشعر بتحسّن كبير. تلقّيت تقريرا إيجابيا من طبيبي" ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا.
وكانت شُخّصت إصابتها بالفيروس في 12 مارس بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يُظهر أيّ أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بُعد في مقرّ رئيس الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.
وشدّدت صوفي ترودو على ضرورة أن يتّبع الجميع "البروتوكولات الصحّية وأن يبقوا في المنزل".
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة ترودو تعافت من إصابتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.