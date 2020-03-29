إجلاء مئات السياح الأوروبيين من بوليفيا ونيكاراغوا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







اجلي مئات السياح الأوروبيين خلال الساعات الأربع والعشرين من بوليفيا ونيكاراغوا في رحلات خاصة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما قالت مصادر دبلوماسية وحكومية.

وغادرت مجموعة من 400 مواطن أوروبي السبت من مطار سانتا كروز البوليفي إلى باريس على متن طائرة استأجرها الاتحاد الأوروبي.

وضمت المجموعة خصوصا فرنسيين، حسب السفارة الفرنسية، فضلا عن آخرين إسبان وبلجيكيين وهولنديين وبولنديين وبريطانيين.

وجاء في تغريدة لمكتب الاتحاد الأوروبي في بوليفيا أن "عملية منسقة بين وزارة الخارجية البوليفية وسفارة فرنسا والاتحاد الأوروبي تتيح لمواطنين أوروبيين من 21 جنسية بالعودة" إلى أوروبا للانضمام إلى عائلاتهم.

Advertisements

وخضع جميع الأوروبيين لبروتوكولات صحية صارمة قبل صعودهم إلى الطائرة.

وفي أميركا الوسطى، اجلي زهاء 250 سائحا أوروبيا كانوا عالقين في نيكاراغوا، إلى ألمانيا السبت، على متن طائرة استأجرتها برلين بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة الألمانية في بيان إن السياح، ونصفهم من الألمان، "تقطعت بهم السبل في نيكاراغوا جراء انقطاع الحركة الجوية التجارية في كل أنحاء العالم".