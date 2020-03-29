لم يتسلموا "التابلت".. شوقي يعلن آلية تقييم طلاب أولى وثانية ثانوي (منازل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي منازل، الذين لم يتسلموا "التابلت"، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال شوقي في تصريحات على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن طلاب المنازل سيؤدون أبحاثًا بدلًا من الامتحانات، موضحًا أنه سيعلن تفاصيل الأبحاث يوم 5 أبريل المقبل، ليبدأ الطلاب في تنفيذها.
وأكد الوزير أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيؤدون الامتحانات إلكترونيًا على أجهزة التابلت في المنازل، على ما تم دراسته في المنهج حتى 15 مارس الجاري.
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