محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيا مع جين إيف لودريان وزير الشئون الأوروبية والخارجية بالحكومة الفرنسية تعاون الدول في مجموعة السبع في مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن بومبيو أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها مع أوروبا، وعلى أهمية التعاون بين (واشنطن) و(باريس) في داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضافت أن بومبيو وجه الشكر للوزير الفرنسي على جهود بلاده في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، لافتا إلى ضرورة مواصلة تنسيق المساعدات وتعزيز حكومات دول تلك المنطقة حتى تتمكن من تحقيق الأمن لشعوبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع لودريان تعاون مجموعة السبع في مواجهة تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.