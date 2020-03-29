المغرب: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع عدد المصابين إلى 402

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ ش أ):

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة المغربية إلى 402 من الحالات، بعد تسجيل 12 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة المغربية.

وأفاد تحديث البيانات الصادرعن وزارة الصحة، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25، غير متغير بالمقارنة مع الحصيلة المعلن عنها سابقا، والمتعافون 12.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة - أمس - تشير إلى 390 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

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