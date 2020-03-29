ألمانيا تسجل أكثر 54 ألف إصابة بفيروس كورونا

بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد المسجلين رسمياً في ألمانيا حتى مساء يوم السبت 54200 شخص.



جاء ذلك في إحصاء أعدتها الوكالة وفقاً لما تسجله الولايات الألمانية من إصابات على أراضيها كل منها على حدة.



وسجلت ولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة حيث وصل عدد المصابين فيها بالعدوى إلى 12744 شخصاً وبلغ عدد الوفايات فيها 105 حالة، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما مجموعه 11862 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصاً ثم ولاية بادن فورتمبيرج التي بلغ عدد الإصابات فيها 10819 ووفاة 118.



وسجلت ولاية هامبورج أعلى نسبة للإصابة بالمرض في ولاية بعينها بالنسبة لعدد سكانها البالغ 100 ألف نسمة حيث وصلت النسبة اليوم في هامبورج إلى 1ر105%، بينما تصل النسبة في سائر ألمانيا إلى 2ر65%.



توفي حتى الآن نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء ألمانيا ما لا يقل عن 397 شخصاً وفقاً للبيانات الرسمية.

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