ارتفاع إصابات كورونا في المغرب إلى 402 حالة و25 وفاة

قالت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ 402 إصابة منها 25 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم استبعاد 1574 حالة بعدما أظهرت التحاليل أنها سلبية، كما تماثلت 12 حالة للشفاء.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 من مارس الحالي في إطار جهود احتواء المرض الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالمياً. وتمتد حالة الطوارئ حتى 20 من أبريل المقبل.