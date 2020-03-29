ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و583

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و583 شخصاً اعتباراً من فجر اليوم الأحد.
وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.
وبلغ عدد المتعافين 5 ألاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.
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