نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

قال مدير عام الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد، اليوم الأحد، إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وإن عدد المصابين بالفيروس زاد 63 ليصل الإجمالي إلى 514 حالة.

وأضاف بلومفيلد، أن المرأة المتوفاة في السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا.