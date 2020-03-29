إصابة مدنيين اثنين بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي على الرياض

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بأن الشظايا تناثرت على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.