حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء مستقرة في النهار مع تواجد السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة نسبيا.
في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث يكون الطقس معتدلا نسبيا في ساعات النهار بشكل عام ومائلا للبرودة قليلا في الجبال مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية.
في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء مغبرة نسبيا مع رياح جنوبية شرقية في النصف الأول من النهار، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتحول إلى الرياح إلى غربية مع فرصة لزخات محلية من الأمطار.
وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في بقية المناطق، وتظهر في السماء سحب متفرقة.
وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نهارا، ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.
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