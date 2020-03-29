ترامب يصنع سفينة النجاة.. و"كورونا" يسيطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يصنع سفينة النجاة.. وكورونا يسيطر

الأحد 29 مارس 2020

متابعات الخليج 365

تجاوز عدد وفيات كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من2000 حالة،بالإضافة الي 121 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.

وحذّر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الأوبئة، اليوم الأحد، قاطني ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكيت من السفر غير الضروري خارج ولاياتهم لمدة 14 يومًا.

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وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس من الضروري فرض حجر صحي على ولاية نيويورك، بسبب فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وأضاف ترامب وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه سيطلب إصدار تحذير قوي من السفر إلى الولاية الأمريكية؛ للحد من انتشار الوباء القاتل.

وأمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي، إرساله سفينة تحمل مستشفى إلى نيويورك؛ للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن أمريكا تحشد كل قدراتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن "السفينة المستشفى" تحمل على متنها عددًا كبيرًا من الأطباء والممرضين؛ بالإضافة إلى 1200 من جنود مشاة البحرية الأمريكية، مؤكدًا أنهم سينجحون في التخلص منه.