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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا.. 2100 وفاة.. وكولورادو منطقة كوارث
الأحد 29 مارس 2020
متابعات الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية كولورادو منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها، فيما تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 2100 حالة.
ورفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس.
وقال ترامب إنه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحية الوطنية، إصدار بيان "حازم" يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقا لحدودها.
وأصدرت السلطات الصحية الأمريكية تحذيرا لسكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت بتجنب السفر غير الضروري لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.
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