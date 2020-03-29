الشرق الأوسط عن مصادر بري: علينا إنقاذ الجاليات اللبنانية في الخارج اليوم قبل الغد

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تشديدها على أنه "لا يجوز أن يُترك المغتربون، وعلينا إنقاذ الجاليات اللبنانية في الخارج اليوم قبل الغد". وأضافت: "هؤلاء المغتربون الذين جُمدت ودائعهم في المصارف ولا يستطيعون الحصول عليها، رغم ذلك، هم حاضرون لمساعدة بعضهم البعض، ويتواصلون ويتحضرون لإجلائهم".
وسألت مصادر عبر الصحيفة عن "تمادي الخلاف بين بري ورئيس الحكومة حسان دياب حول تأمين عودة اللبنانيين الذين لا يزالون في الخارج وعلى رأسهم المغتربون في الدول الأفريقية، خصوصاً أن رئيس المجلس لم يتردد في توجيه انتقادات غير مسبوقة للحكومة على تقاعسها في هذا المجال، وكذلك تصاعد الخلاف بين دياب وبري حول مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" لفرض قيود على السحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة".
ونقلت مصادر نيابية عن بري قوله إن "هذا المشروع يطبّق منذ فترة ليست قصيرة ويرتدّ سلباً على أموال المودعين، مع أن شرعنته تؤدي إلى تغيير الهوية الاقتصادية للبنان التي تقوم على الاقتصاد الحر، وهذا ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، وبالتالي لا بد من تعديل النص الدستوري في هذا الخصوص وهذا يتطلب أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون لتعديله بموافقة ثلثي أعضائها على أن يقرّه البرلمان في اجتماع الهيئة العامة بعدد مماثل".
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