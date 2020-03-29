حتي: قرار عودة اللبنانيين من الخارج من عدمه هو من اختصاص مجلس الوزراء

شدد وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "قرار عودة اللبنانيين الموجودين في الخارج حالياً من عدمه هو من اختصاص ​مجلس الوزراء​، و​وزارة الخارجية​ تقوم بتنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات، كما هي حال بقية الوزارات".

وكشف حتي أن "وزارة الخارجية تقوم حالياً باستكمال جمع المعطيات حول أوضاع المغتربين اللبنانيين في الخارج من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة عندما يقرر مجلس الوزراء المسار الذي سيسلكه في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن "الوزارة تقوم حالياً، عبر البعثات اللبنانية في الخارج، بمتابعة أوضاع اللبنانيين، وتقديم المساعدة عند الحاجة، خصوصاً فيما يتعلق ب​الطلاب​".