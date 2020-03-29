مصادر للشرق الأوسط: قرار تنظيم عودة اللبنانيين من الخارج اتُّخذ أمس

أكدت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "قرار تنظيم عودة اللبنانيين من الخارج اتُّخذ يوم أمس، عبر رحلات تنظمها شركة طيران الشرق الأوسط"، كاشفة أن "الخطوات التنفيذية سيُعلن عنها رسمياً يوم الثلاثاء المقبل بعد اجتماع مجلس الوزراء".
وأوضحت مصادر سياسية أن "هناك عدة اقتراحات طُرحت في الساعات الماضية لإجلاء المغتربين، وسط تأكيدات منهم أنهم حاضرون لإعفاء الدولة من أي تكاليف، فيما أكدت شركة "طيران الشرق الأوسط"، أنها حاضرة لإجلائهم"، مشيرة إلى أن "من ضمن الاقتراحات التي تُدرس إرسال بعثة طبية تتألف من ممرضين وطبيب اختصاصي يفحصهم هناك قبل صعودهم إلى الطائرة، ويجري فرزهم بين حالات تحتاج إلى حجر منزلي أو عزل، قبل وصولهم إلى لبنان".
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