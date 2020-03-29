105 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19) في ​كوريا الجنوبية​ إلى 9 آلاف و583 شخصا.

وأضحت سلطات ​الصحة العامة​ في كوريا الجنوبية بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة وبلغ عدد المتعافين 5 ألاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم أمس في آخر تقرير لها عن فيروس كورونا أن "عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا".