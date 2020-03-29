مدير عام الصحة في نيوزيلندا: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلن مدير عام الصحة في نيوزيلندا، آشلي بلومفيلد أنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وإن عدد المصابين بالفيروس زاد 63 ليصل الإجمالي إلى 514 حالة. ولفت إلى ان المرأة المتوفاة في السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا.
وكانت السلطات في نيوزيلندا، أعلنت عن تسجيل 78 إصابة مؤكدة وخمس إشتباه في إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالوباء في البلاد إلى 451 شخصا. وأكدت السلطات أن اثنين من المصابين لا يزالان في حالة حرجة ويتلقيان الرعاية في قسم العناية المركزة، وتم توصيل أحدهما بجهاز التنفس الاصطناعي فيما تعافى 50 من المرضى بالكامل من الفيروس.
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