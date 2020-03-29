زوجة ترودو أعلنت أنها تعافت من إصابتها بكورونا المستجد

أعلنت صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ أنها شفيت من إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وكتبت ترودو عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "أشعر بتحسّن كبير. تلقّيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات ​الصحة العامة​ في أوتاوا"، مشددة على ضرورة أن "يتّبع الجميع البروتوكولات الصحّية وأن يبقوا في المنزل".

وكانت شُخّصت إصابتها بالفيروس في 12 آذار بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يُظهر أيّ أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بُعد في مقرّ رئيس الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.