ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى 116 والإصابات إلى 3904

أفادت قناة "الجزيرة" بارتفاع عدد ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ في ​البرازيل​ إلى 116 والإصابات إلى 3904.

وكانت البرازيل قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، كما اشتدت الانتقادات الموجهة للرئيس ​جاير بولسونارو​ بسبب تعامله مع ​الأزمة​ الصحية.، بعدما كان قد رفض "هستيريا" وسائل الإعلام بالفيروس الذي وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة".

ووافق مجلس الشيوخ البرازيلي على تشريع يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات للتخفيف من أعباء ​الضرائب​ على المواطنين والشركات، وهو التشريع الذي وافق عليه ​مجلس النواب​ الأربعاء الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن تصويت مجلس الشيوخ على القرار جرى عن بعد عبر تقنية فيديو-كونفرانس، علما بأن اثنين من أعضاء المجلس تم تأكيد إصابتهما بالفيروس.