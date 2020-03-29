ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى 116 والإصابات إلى 3904

أفادت قناة "الجزيرة" بارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى 116 والإصابات إلى 3904.
وكانت البرازيل قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، كما اشتدت الانتقادات الموجهة للرئيس جاير بولسونارو بسبب تعامله مع الأزمة الصحية.، بعدما كان قد رفض "هستيريا" وسائل الإعلام بالفيروس الذي وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة".
ووافق مجلس الشيوخ البرازيلي على تشريع يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات للتخفيف من أعباء الضرائب على المواطنين والشركات، وهو التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن تصويت مجلس الشيوخ على القرار جرى عن بعد عبر تقنية فيديو-كونفرانس، علما بأن اثنين من أعضاء المجلس تم تأكيد إصابتهما بالفيروس.
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