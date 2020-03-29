اشار وزير الصحة العماني سعد جابر أن "الأردن سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 246 بينها وفاة واحدة، فيما تماثل 18 للشفاء".
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن "مجمل الإصابات تشمل 3 حالات حرجة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة عمان، وواحدة في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة إربد".
وأضاف: " 18 مريضا تماثلوا للشفاء"، مشيرا إلى أنه "سيتم إخراج المحجور عليهم ولم يذكر عددهم في فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت غربي العاصمة الإثنين المقبل".
وفي السياق ذاته، دعا جابر إلى عدم زيارة المحجور عليهم بعد خروجهم من الفنادق، لافتا إلى أنهم "سيخضعون لحجر منزلي لمدة أسبوعين".
ولم يذكر الوزير عدد المحجور عليهم، لكنّ متحدثا باسم الجيش، صرح قبل نحو أسبوع بأن عددهم إجمالا يبلغ نحو 6 آلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العماني: عدد المصابين بكورونا وصل الى 246 بينهم حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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