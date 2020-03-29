وزير الصحة العماني: عدد المصابين بكورونا وصل الى 246 بينهم حالة وفاة

اشار ​وزير الصحة​ العماني سعد جابر أن "​الأردن​ سجل 11 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع الإجمالي إلى 246 بينها وفاة واحدة، فيما تماثل 18 للشفاء".

وأوضح في ​مؤتمر صحفي​، أن "مجمل الإصابات تشمل 3 ​حالات​ حرجة، اثنتان في ​مستشفى​ الأمير حمزة بالعاصمة عمان، وواحدة في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة إربد".

وأضاف: " 18 مريضا تماثلوا للشفاء"، مشيرا إلى أنه "سيتم إخراج المحجور عليهم ولم يذكر عددهم في فنادق العاصمة ومنطقة ​البحر الميت​ غربي العاصمة الإثنين المقبل".

وفي السياق ذاته، دعا جابر إلى عدم زيارة المحجور عليهم بعد خروجهم من ​الفنادق​، لافتا إلى أنهم "سيخضعون لحجر منزلي لمدة أسبوعين".

ولم يذكر الوزير عدد المحجور عليهم، لكنّ متحدثا باسم ​الجيش​، صرح قبل نحو أسبوع بأن عددهم إجمالا يبلغ نحو 6 آلاف.