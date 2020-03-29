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ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو بسبب كورونا

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أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم ​مساعدات​ للولاية للتعافي في المناطق المتضررة من تفشي ​فيروس ​ " كوفيد ـ 19" والذي بدأ في 20 كانون الثاني الماضي ب​الولايات المتحدة​ وما زال مستمرا.

وأوضح ​البيت الابيض​ في بيان له ان "التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس". وقد تم حديد المسؤول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة ب​وزارة​ الأمن الداخلي الأميركي، بيت جينور كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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