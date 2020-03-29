جونسون: نعلم أن الأمور ستّتجه إلى الأسوأ قبل أن تبدأ بالتحسّن

حذّر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ من أنّ بلاده ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة الى انتشار ​فيروس كورونا​، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج، مشددا على "أننا نقوم بالتحضيرات الصحيحة، وكلّما اتّبعنا القواعد، خسرنا عدداً أقلّ من الأرواح. وقريباً ستعود ​الحياة​ إلى طبيعتها".

وأطلق جونسون الذي أصيب بالفيروس هذا الأسبوع، التحذيرَ في منشور وزّع على كلّ المنازل في ​بريطانيا​ لحضّ السكّان على المساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس من خلال اتّباعهم الإرشادات.

ووفق الحصيلة الرسمية الصادرة أمس التي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء، بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في ​المملكة المتحدة​ 1019 والإصابات 17089.

ويعيش جونسون حاليًا في العزل، لكنّه يقول إنّ عوارضه خفيفة وهو يُتابع جهود مواجهة الوباء. ومن بين المصابين أيضًا ​وزير الصحة​ مات هانكوك، فيما عَزل الوزير المكلّف شؤون ​اسكتلندا​ أليستر جاك نفسه سبعة أيام بعدما ظهرت عليه عوارض مشابهة لعوارض كوفيد-19 من دون خضوعه لفحص.