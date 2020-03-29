تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مالي

أعلنت ​وزارة الصحة​ في مالي، تسجيل 7 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد (​كوفيد 19​)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات فى البلاد إلى 18 حالة. وأوضحت انه من بين الإصابات ​الجديدة​، 6 في العاصمة باماكو، وواحدة في سيغالا في منطقة كايز.

وكان رئيس الوزراء في مالي بوبو سيسي قد قرر في ختام اجتماع ترأسه اتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها الحد من عدد الركاب في شركات ​النقل العام​ والحافلات إلى النصف، وتقليص عدد ركاب سيارات "الأجرة" إلى شخصين مع السائق، إلى جانب شخص واحد لكل ​دراجة نارية​.