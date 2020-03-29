ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 16 حالة

ارتفع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ في ​أستراليا​، إلى 16 حالة بعد وفاة امرأة في ولاية كوينزلاند ووفاة رجل في الثمانينات من العمر في ​مستشفى​ بمدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا.

وكانت السلطات الصحية في ولاية ​نيو ساوث ويلز​ أعلنت أمس وفاة امرأة مسنة كانت بدار رعاية مسنين في سيدنى وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر ان رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ كان قد لفت خلال ​مؤتمر صحفي​ إلى ان معدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أستراليا انخفض في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن معدل الارتفاع الأسبوعي كان سابقا بين 25-30% بينما معدل الارتفاع في الأسبوع الماضي كان بين 13-15%، مرجعا السبب في ذلك إلى الإجراءات المتشددة التي تتخذها حكومته.