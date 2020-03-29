ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 16 حالة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 16 حالة بعد وفاة امرأة في ولاية كوينزلاند ووفاة رجل في الثمانينات من العمر في مستشفى بمدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا.
وكانت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز أعلنت أمس وفاة امرأة مسنة كانت بدار رعاية مسنين في سيدنى وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.
يذكر ان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كان قد لفت خلال مؤتمر صحفي إلى ان معدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أستراليا انخفض في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن معدل الارتفاع الأسبوعي كان سابقا بين 25-30% بينما معدل الارتفاع في الأسبوع الماضي كان بين 13-15%، مرجعا السبب في ذلك إلى الإجراءات المتشددة التي تتخذها حكومته.
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