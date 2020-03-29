زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي إندونيسيا

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ ان زلزالا داخليا بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر وقع شمال غرب بلدة بيندولو بمقاطعة سولاويسي الواقعة وسط ​اندونيسيا​، وعلى عمق 10 كيلومترات. وتسبب الزلزال فى حالة من الذعر في أجزاء من جزيرة سولاويسي ودفع السكان إلى الركض إلى أراض مرتفعة.

وكانت السلطات طالبت المواطنين بالبقاء بعيدا عن بعضهم بعضا لإبطاء تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، وأوقفت أشخاصا بينما كانوا يركضون، فيما سجلت المدينة إصابتين بالفيروس. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الذي ضرب الأراضي غير مصحوب باحتمال حدوث ​تسونامي​.