التحالف بقيادة السعودية في اليمن: اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما "الحوثيون"

أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة".
وشددالمالكي على إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى إصدار البيان، مضيفا: "اعتراض الصاروخين تسبب في سقوط بعض الشظايا على بعض الأحياء السكنية بالمدينتين".
وشدد على ان "إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي للحوثيين والنظام الإيراني الداعم لها وأن هذا التصعيد من قبل الحوثيين لا يعكس إعلان الميليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار".
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