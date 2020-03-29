التحالف بقيادة السعودية في اليمن: اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما "الحوثيون"

أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة ​السعودية​ في ​اليمن​ العقيد تركي المالكي إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "​أنصار الله​".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقهما المسلحون ​الحوثيون​ اليمنيون المتحالفون مع ​إيران​ صوب العاصمة ​الرياض​ ومدينة جازان في جنوب المملكة".

وشددالمالكي على إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى إصدار البيان، مضيفا: "اعتراض الصاروخين تسبب في سقوط بعض الشظايا على بعض الأحياء السكنية بالمدينتين".

وشدد على ان "إطلاق ​الصواريخ​ الباليستية من قبل ​الحوثيين​ و​الحرس الثوري الإيراني​ في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي للحوثيين و​النظام الإيراني​ الداعم لها وأن هذا التصعيد من قبل الحوثيين لا يعكس إعلان الميليشيا الحوثية بقبول وقف ​إطلاق النار​".