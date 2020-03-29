تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الصيني الرئيسي

أعلنت السلطات الصحية ​الصين​ية ان الصين سجلت 45 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البر الرئيسي أمس السبت انخفاضا من 54 في اليوم السابق. وأضافت أن جميع الإصابات ​الجديدة​ باستثناء واحدة هى لمسافرين قادمين من الخارج.

هذا وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصينى 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439. وكانت ​منظمة الصحة العالمية​ قد أعلنت يوم أمس في آخر ​تقرير​ لها عن فيروس كورونا أن "عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا".