تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الصيني الرئيسي

أعلنت السلطات الصحية الصينية ان الصين سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس السبت انخفاضا من 54 في اليوم السابق. وأضافت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هى لمسافرين قادمين من الخارج.
هذا وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصينى 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم أمس في آخر تقرير لها عن فيروس كورونا أن "عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا".
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